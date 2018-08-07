На параде ко Дню независимости в Киеве покажут новое оружие и военную технику - Полторак

Новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы что на военном параде по случаю Дня независимости Украины и 100-летия возрождения Украинской государственности, который пройдет 24 августа, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"В этом году в военном параде примет участие 4500 военнослужащих, 250 единиц военной техники… Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и те, которые проходят государственное испытание", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, всего по главной улице столицы пройдет 24 парадных расчета, которые представляют подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, которые выполняют задание из охраны и обороны Украины.

Во время репетиции парада, который прошел в Киеве во вторник, С.Полторак также сообщил, что Украина пригласила на парад представителей стран-партнеров. "Уже подтвердили участие 15 партнеров, большая часть из которых – из стран-членов НАТО", - сказал министр журналистам.

При этом С.Полторак отметил, что на параде будут также показано вооружение, находящееся в стадии завершения разработок и испытаний.

На вопрос о новых 150 мм артсистемах, министр отметил, что такие артиллерийские системы станут в строй после окончания испытательных артиллерийских стрельб.

Министр отметил, что испытания уже проходят сегодня, и выразил надежду, что "все будет хорошо". Он также заявил, что примет окончательное решение относительно принятия систем10 августа.

"Я думаю, что вы будете приятно удивлены тем, что увидите на параде", - резюмировал С.Полторак.