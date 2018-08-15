На параде в День независимости впервые покажут новый самолет Ан-178

Новый транспортный Ан-178 разработки ГП "Антонов" будет представлен на военном параде по случаю Дня независимости в числе новинок украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Как планируется, на параде военной техники на Крещатике по случаю Дня независимости Украины будет представлен также и новый транспортный Ан-178", - сообщил источник.

Собеседник уточнил, что это будет первый публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии подобного уровня.

"В Украине Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые", - отметил он.

Ранее Ан-178 демонстрировался на международных авиакосмических выставках Le Bourget-2015 (Франция) и Farnborough-2018 (Великобритания).

Ан-178 создается на замену Ан-12 и, по оценкам специалистов, в ряде регионов может стать современной заменой франко-германскому С-160. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, что 78% комплектующих для Ан-178 изготовлены в Украине, Россия исключена из поставщиков. Он также назвал новый самолет "красавцем".

По данным СМИ, в военном параде на Крещатике в этом году ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК. В их числе называлось ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная система залпового огня "Верба", 155-мм САУ "Богдана".