НАБУ получило доступ к документам по делу о незаконном обогащении Луценко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к документам.

"Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможность их изъятия", - подчеркнул он.

По словам источника издания, полученные документы "уже показали немало интересного", в том числе движение средств.

Собеседник добавил, что о подозрении Луценко пока не идет речь.

17 ноября 2017 года спикер НАБУ Светлана Олифира сообщила, что 30 октября по предписанию суда НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Луценко. По ее словам, в этом деле никому о подозрении пока не сообщали. Никаких других деталей об уголовном производстве она не привела.

Сам Луценко на брифинге сказал, что производство открыли из-за того, что он не внес в декларацию информацию о покупке двух парковочных мест его сыном.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что производство открыто по его заявлению.