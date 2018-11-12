НАТО не збирається розміщувати нові ядерні ракети в Європі

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, йдеться у повідомленні прес-служби офіційного сайту Альянсу.

За його словами, США повністю виконують свої зобов'язання за договором про знищення ракет середньої і меншої дальності.

Столтенберг сказав, що в Європі є нові російські ракети і вони становлять загрозу для стабільності євроатлантичного регіону.

НАТО не розгортатиме нові ядерні ракети в Європі. Але ми беремо на себе відповідальність за безпеку союзників. Ми не повинні дозволяти безкарно порушувати договори з контролю над озброєннями. Тому що це підриває довіру до контролю над озброєннями в цілому, - сказав він.

Раніше Столтенберг заявив, що вважає найбільшою загрозою світу непередбачуваність міжнародної політики.