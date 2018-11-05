Оъединительный Собор состоится до конца месяца - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что объединительный Собор будет проведен до конца ноября.

Такую информацию председатель Парламента сообщил во время заседания согласительного совета депутатских фракций, сообщает "24 канал".

Спикер напомнил о подписанном 3 ноября "Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом" и отметил: "Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный Собор. Я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс", - сказал он.

Как сообщал СПЖ, ранее "митрополит" УПЦ КП Михаил Зинкевич рассказал, что делегация Константинопольского Патриархата приедет в Украину 13 декабря и привезет Томос. Он увязал эту дату с днем памяти апостола Андрея Первозванного, когда представители Фанара, по его мнению, приедут на первую службу в Андреевскую церковь. По материалам Спілка православних журналістів