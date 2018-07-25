Пентагон выделил для Украины более $300 млн на производство Javelin

Министерство обороны США выделило $ 307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщают "НВ".

Средства выделены консорциуму компаний Raytheon и Lockheed Martin.

Среди стран, которым будет продано вооружение, Австралия, Украина, Литва, Турция и Эстония.

Отмечается, что работы по производству комплексов будут проводиться в штате Аризона.

Как предполагается, работы завершатся 31 августа 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, после "зеленого света" администрации президента США Дональда Трампа в марте Госдеп США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin на $47 млн.

В апреля 2018 года США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину.

22 мая на полигоне в Черниговской области прошли первые испытания Javelin и украинских ракет Стугна. В качестве цели военные применили настоящие танки