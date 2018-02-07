Подготовка и обучение военных ВСУ в 2017 году обошлись в 0,5 млрд грн

В 2017 году на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины потрачено более 500 млн грн, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Свыше 500 млн грн мы потратили на подготовку войск. Мы подготовили к выполнению задач и провели боевое слаживание 28 бригад, создали 5 учебных центров, 201 учебный центр оперативного обеспечения, 25 учебных центров военной службы правопорядка...", - рассказал он на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

С.Полторак напомнил, что в 2017 году военнослужащие ВСУ приняли участие в 14 многонациональных учениях с военными стран-членов НАТО.