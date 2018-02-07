Полторак заявляет, что не принимал никаких решений о выводе войск из Крыма в марте 2014 года

Министр обороны Украины Степан Полторак, который в марте 2014 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины, заявляет, что никаких решений о выводе войск из Крыма на заседании Совета национальной безопасности и обороны 23 марта 2014 он не принимал и не мог принимать, так как на тот момент не был членом СНБО.

"Я не знаю, насколько этот протокол соответствует действительности и какие показания дал господин Тенюх (занимавший с 27 февраля по 25 марта 2014 года пост и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх – ИФ). По моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх был настолько испуган, что он не понимал, где он находится, кто, где и на каких должностях и кто какие задачи выполняет. (…) На время принятия решения относительно вывода военных формирований ВСУ из Крыма я был исполняющим обязанности командующего Нацгвардии… я не был членом СНБО", - сказал С.Полторак в среду в комментарии телеканалу "112 Украина", отвечая на вопрос относительно показаний С.Тенюха о том, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

Глава Минобороны подчеркнул: "Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал".

В то же время, С.Полторак, комментируя решение о выводе войск из Крыма, сказал: "Мое глубокое убеждение было и остается: если такое решение было принято – наши войска должны были выводиться из Крыма с высоко поднятой головой на своей технике, вооружении, с боевыми флагами, с документами, которые были в архивах".

Говоря о Нацгвардии, министр заверил, что ни одна часть НГУ "не сдала ни одной своей территории", более 60% военнослужащих Нацгвардии после решения о выводе всех силовых подразделений "выполнили приказ".

"Поэтому это чистая ложь господина Тенюха, если он это сказал", - подытожил С.Полторак.

Ранее адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк выложил в Фейсбуке фотокопию протокола допроса И.Тенюха в рамках досудебного следствия в деле о госизмене В.Януковича. Он, в частности, указал, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

"После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 года я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский (в то время глава администрации президента С.Пашинский - ИФ) сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма", - сказано в протоколе допроса И.Тенюха.