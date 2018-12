Помер екс-президент США Джордж Буш старший

Ввечері 30 листопада в США у віці 94 років помер 41-й президент Джордж Буш старший.

Про це йдеться в заяві його сина, 43 президента США Джорджа Бушамолодшого, опублікованій прес-секретарем Джимом Макгратом.

"Джеб, Неіл, Марвін і я з сумом повідомляємо, що після 94 чудових років наш дорогий батько помер. Джордж Герберт Вокер Буш був людиною з сильним характером і батьком, якого дочки і сини тільки могли бажати", - йдеться в заяві.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94.

pic.twitter.com/oTiDq1cE7h - Jim McGrath (@jgm41) December 1, 2018

Час і місце похорону поки невідомі. За словами спікера, їх буде оголошено пізніше, повідомляє УНІАН.