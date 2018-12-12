Порошенко и Турчинов поздравили военных с Днем Сухопутных войск

Президент Петр Порошенко и Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск.

"Военные - наша гордость и надежная опора нашей независимости. Благодаря вам Украина есть и будет, благодаря вашей отваге мы чувствуем себя защищенными, ведь знаем - вы не подведете, ваша воля к победе и любовь к Родине - непоколебимы! Слава Сухопутным войсам ВСУ! Слава Украине!", - написал Порошенко в Фейсбуке.

Секретарь СНБО, в свою очередь, подчеркнул, что сухопутные войска являются мощной составляющей Вооруженных сил Украины.

"Вы образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившейся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии. Ваши усилия в составе международных миротворческих операций получили самую высокую оценку наших зарубежных партнеров. Светлая память воинам, погибшим в борьбе за нашу землю, свободу и независимость украинского народа! Поклонная благодарность ветеранам, которые добросовестно передают накопленный опыт молодому поколению!", - говорится в поздравлении Турчинова на сайте СНБО.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине отмечают День сухопутных войск ВСУ.

В прошлом году Миноборонырешило внести изменения в боевой устав Сухопутных войск относительно присутствия военных в границах городов. По материалам LB.ua