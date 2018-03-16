Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал он, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.

П.Порошенко сообщил, что поставил перед командующим Объединенных сил задачу по укреплению Вооруженных сил Украины настолько, "чтобы они были не только обороноспособным, но и способными освободить оккупированные территории".

С.Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сио Украины. До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.