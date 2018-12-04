Порошенко: Україна буде самостійно захищатиме себе від російської агресії

Про це 3 грудня в ефірі телеканала ICTV заявив президент України Петро Порошенко.

"Росія опинилася в тотальній ізоляції. Це результат нашої спільної міжнародної координації. Але наголошую: свою країну ми будемо боронити самі. І єдине, що ми будемо зараз рухати - це є членство в НАТО, для того щоб вибудувати систему оборони (і тут так важливо голосувати зміни до Конституції, де це пряме завдання всієї української влади, президента, парламенту, уряду), і членство в Євросоюзі", - сказав він.

Порошенко висловив упевненість, що в України "все вийде".