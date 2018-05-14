Порошенко выступил с инициативой подготовки странами Евросоюза целевых программ шефства над отдельными городами Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой подготовки странами Евросоюза целевых программ шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи собеседники обсудили пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. "Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе, а также шаги, необходимые для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициатива по размещению миротворцев ООН на Донбассе. "Отмечена необходимость продления санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников", - говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что по информации Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев.

