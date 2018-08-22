Президент Петро Порошенко заявив, що Міністерство у справах ветеранів має бути міністерством можливостей, а більшість його працівників повинні складати учасники бойових дій.

Про це він сказав, виступаючи на міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", повідомляє Укрінформ.

"У моєму глибокому розумінні воно (Міністерство у справах ветеранів - ред.) не має бути лише відомством соціального захисту ветеранів, як це дехто намагається представити суспільству. Це має бути міністерство можливостей. Більшу частину працівників міністерства мають складати учасники бойових дій. Це ви - ветерани, волонтери, громадські активісти, у своїй більшості достатньо молоді, ініціативні, прогресивні люди. Ви максимально вмотивовані для ефективних змін, і ми з вами разом маємо знаходити спільні механізми для якісного вирішення питань для самореалізації кожного з вас", - заявив Порошенко.

Він висловив упевненість, що завдяки спільній діяльності "ми сформуємо ефективну українську державну політику, щодо соціальної адаптації ветеранів з урахуванням найкращого іноземного досвіду".

"Парламент має продовжувати шлях реформ, яким ми рухалися останні 4 роки. Це стосується і представників уряду, я переконаний в тому, з новоствореним міністерством у справах ветеранів. Це стосується і самих ветеранів, волонтерів", - додав Порошенко. Читайте також: Деякі політики бездумно тиражують штампи кремлівської пропаганди - Порошенко

Глава держави також запевнив, що українська армія буде однією з найсильніших у Європі, "бо українці на сьогоднішній день твердо знають, за що вони воюють, що вони захищають і куди рухаються".

Як повідомляв Укрінформ, у Мистецькому арсеналі проходить міжнародний волонтерський та ветеранський форум "Там, де ми - там Україна". Захід триватиме два дні, 22 та 23 серпня. Мета форуму - висвітлити необхідність формування коректних та ефективних державних політик у сфері соціалізації ветеранів та залучити представників влади до цього процесу. Серед учасників - представники понад 120 ветеранських та волонтерських організацій з різних регіонів України та з-за кордону.