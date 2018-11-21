Президент пообещал украинским десантникам новое вооружение, в том числе Javelin

За последние годы подразделения ДШВ получили 150 новейших образцов вооружения и военной техники, отметил глава государства Порошенко выступил перед десантниками.

Украинские десантники в следующем году будут получать новейшее вооружение - как украинское, так и иностранное, в том числе американские ПТРК Javelin. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Десантно-штурмовых войск на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области.

Он отметил, что за последние годы на вооружение Десантно-штурмовых войск поступило около 150 новейших образцов вооружения и военной техники.

"Это БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар". Кроме того, десантные подразделения обеспечены новейшими средствами связи. В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами (как БТР-3, так и БТР-4), грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", - заявил Порошенко.

Также глава государства напомним о продолжающимся строительстве 19 общежитий улучшенного типа в пунктах постоянной дислокации боевых бригад ДШВ на 2,5 тысячи мест.

"Это - часть проекта по возведению 184 общежитий. Десантные части, в том числе те, которые выполняют задачи в ООС (Операция объединенных сил на Донбассе - ред.), первыми перешли на новую систему питания", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня руководство страны поздравило десантников с праздником. Глава государства вспомнил о знаменитом 400-километровом рейде в тылу противника на Донбассе в 2014 году, а спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что бойцов ДШВ уважают и за пределами страны.

Также Порошенко рассказывал, сколько десантников погибли за время войны на Донбассе. Также он отметил, что более семи тысяч бойцов ДШВ награждены госнаградами и отличием президента, а 12 военнослужащих получили "Героя Украины". По материалам Сегодня.ua