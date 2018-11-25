Прикордонники РФ відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, є поранені

Катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України, пошкоджено катер, є поранений.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України у Facebook.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України.Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", - йдеться у повідомленні, інформує Укрінформ.