Россия перебросила в Крым десятки ракетных комплексов и боевых самолетов , - разведка

Россия продолжает размещать в районе Азовского и Черного морей вооружение, которое позволяет установить контроль за судоходством в этом регионе.

Об этом в эфире телеканала UA TV заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет "Главком".

"На сегодняшний день на побережье Азовского моря РФ развернула около 29 противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", которые позволяют покрывать всю акваторию Азовского моря. В прибрежных районах Азовского моря на аэродромах находится около 150 боевых самолетов, 62 боевых вертолета и 6 комплексов радиоэлектронной разведки, которые могут подавить систему управления наших войск, подавить систему связи и коммуникаций, как это делала Российская Федерация раз во время проведения учений НАТО в арктической зоне у побережья Норвегии", - заявил Скибицкий.

По словам представителя ГУР МОУ, на территории Крыма, кроме многочисленной российской группировки войск, появилось новое вооружение, которого не было до 2014 года.

"Прежде всего, это эсминцы, подводные лодки, оснащенные ракетами" Калибр", это противокорабельные комплексы, это боевая авиация, прежде всего Су-27, Су-30, и конечно, в Джанкое был развернутый вертолетный полк, которого до аннексии Крыма не было. Это значительный группировки, которые позволяют контролировать не только Крымский полуостров, не только северную, западную, восточную часть Черного моря, а позволяет полностью осуществлять контроль Азовского моря", - заявил Скибицкий.

Отвечая на вопрос о планах России на ближайшее будущее, он отметил, что украинская разведка располагает информацией о том, какие группировки и вооружение планирует развернуть РФ до 2022 года, несмотря на действующие экономические санкции.

"За период аннексии очень большое внимание уделялось подготовке, модернизации, восстановлению всех военных объектов, которые были еще во времена Советского Союза. В первую очередь, это военные объекты и аэродромы, и сейчас есть планы даже восстановить и развернуть в Крыму радиолокационную станцию раннего предупреждения "Воронеж", чтобы превратить Крым в непотопляемый авианосец, который позволит РФ осуществлять свои планы как в Черном море, так и делать проекцию сил на Средиземном море", - подчеркнул представитель ГУР.

Он также отметил, что украинская сторона проинформировала европейских партнеров о тех шагах, которые делает Россия для милитаризации Черноморского региона.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом.

В плен были взяты 24 украинских моряка. Также был опубликован список имен всех украинских военных моряков, задержанных Россией.

Позже в аннексированном Крыму арестовали всех 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. По материалам Українські Новини.