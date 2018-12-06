Сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины

Создание украинской армии началось с законов "О Вооруженных силах Украины", "Об обороне Украины", которые были приняты 6 декабря 1991 года.

6 декабря, в четверг, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины, который был установлен согласно Постановлению Верховной Рады No3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. В этом году он отмечается в условиях введенного на 30 дней военного положения из-за агрессивного поведения России.

Создание украинской армии началось с законов "О Вооруженных силах Украины", "Об обороне Украины", которые были приняты 6 декабря 1991 года; а 13 декабря Рада утвердила Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинских войск.

Развалившийся Советский Союз оставил Украину со второй по силе армией СНГ (первое место в 1991 году занимала Россия, 3-е - Беларусь). У Вооруженных сил имелось стратегическое и тактическое ядерное оружие, хорошо обученные войска, обширные военные запасы, стратегические бомбардировщики, мощный флот, на стапелях достраивалось несколько кораблей, в том числе однотипный с российским "Кузнецовым" тяжелый авианесущий крейсер.

Однако для ВСУ началась "черная полоса", затянувшаяся на 23 года, когда украинская армия целенаправленно уничтожалась - по недомыслию и в интересах соседней Москвы, которую сильная армия Украины пугала. Кадровых военнослужащих массово сокращали, или те сами бросали службу. Вооружение резалось на металлолом или уходило в третьи страны, а деньги за него липли к рукам коррупционеров. Ядерное оружие поделили между собой США и Россия, благодаря Будапештскому меморандуму, а недостроенный авианосец за бросовые деньги выкупил Китай.

Однако с 2014 года началась новая страница в истории ВСУ. Несмотря на тотальную разруху в армии, коррупцию, откровенное предательство и саботаж, ценой большой крови армии удалось не допустить расползания "русского мира" по Украине, остановить и отбросить агрессора.

ВСУ образца 2018 года - уже не те, что образца года 2014. С восстановленной обороноспособностью, резервом подготовленных воинов, обеспеченные новым вооружением, украинские военные стоят на страже пределов страны, готовые отбить натиск врага, в первую очередь - Москвы и ее приспешников.

26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон об введении военного положения вступил в силу 28 ноября. По материалам Зеркало недели. Украина