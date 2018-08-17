США передали українській армії ще дві станції контрбатарейної оборони AN/TPQ-36 для військових автомобілів "Хаммер".

Посол США в Україні Марі Йованович повідомила, що всього США передали Україні вже 11 таких станцій, повідомляє "Сегодня".

Ці радари дозволять ЗСУ запобігти жертв серед мирного населення від ворожих обстрілів.

"Очолювані Росією сили більше не зможуть безкарно завдавати ударів по мирному населенню і Збройних силах України. Радари AN/TPQ-36 дозволяють чітко визначити і надати необхідну інформацію для артилерійських підрозділів Збройних сил України для того, щоб вони вражали позиції і ворожі сили, уникаючи супутнього руйнування", - підкреслила Йованович.