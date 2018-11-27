Суд над украинскими моряками: первого взяли под стражу на 2 месяца

Подконтрольный оккупационной власти "Киевский районный суд Симферополя" избрал меру пресечения для первого из задержанных украинских моряков. Члены экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза взяли под стражу на два месяца - до 25 января 2019 года.

Всего сегодня суд рассмотрит дела 12 украинских моряков, задержанных российскими пограничниками во время атаки украинских судов в районе Керченского пролива.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в некоторых областях.

Такое решение Рада приняла в связи с тем, что утром 25 ноября пограничный корабль России в Азовском море протаранил рейдовый буксир украинских военных. Экипаж украинского судна не пострадал.

Россия заявила, что три украинских военных корабля якобы нарушили территориальные воды России и идут в направлении Керченского пролива.

Два украинских корабля и буксир по приказу командования начали выход из Керченского пролива в направлении Черного моря. Россияне требовали остановиться под угрозой применения оружия.

Позже российские суда открыли огонь по одному из украинских кораблей во время выхода из Керченского пролива.

Также ВМС Украины сообщили, что спецназ России захватил три украинских военных корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе.

Федеральная служба безопасности России подтвердила, что открывала огонь и в результате захватила украинские корабли в Керченскомпроливе возле аннексированного Крыма. По материалам "Громадське телебачення"