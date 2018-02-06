Свыше 30тыс. украинцев были приняты на контракт в ВСУ в 2017 году

На военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году были приняты более 30,7тыс. граждан Украины, сообщает пресс-центр Командования Сухопутных войск ВСУ.

"В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30740 человек. Кроме того, 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник днем на странице пресс-центра Командования в соцсети Фейсбук.

При этом в информации отмечается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.

"Из военных комиссариатов в учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе, в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - около 400 граждан", - говорится в сообщении.

В информации говорится, что граждане, которые ранее не проходили военную службу и не принимали военную присягу, а таких - более 300 человек, будут приведены к военной присяге после завершения общевойсковой подготовки.

"В учебные центры также прибывают участники антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, которые имеют большой опыт в ведении боевых действий и желают снова пополнить подразделения боевых воинских частей", - добавляют в Командовании.

При этом подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту (около 90%) приняли решение проходить военную службу в боевых воинских частях сухопутной компоненты Вооруженных сил Украины.

"Кандидатам на военную службу по контракту из числа женщин предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах", - говорится в информации.