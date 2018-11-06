Трамп и Путин проведут короткую встречу в Париже - Кремль

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин все-таки проведут короткую встречу в Париже, где оба будут участвовать в памятных мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Reuters.

Трамп и Путин на короткой встрече обсудят возможные двусторонние переговоры, которые состоятся позже.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило о том, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил отменить встречу Трампа и Путина в Париже из-за того, что она может "затмить собой" памятные мероприятия.

Как сообщалось, Владимир Путин предложил Дональду Трампу организовать встречу на полях мероприятий во Франции, которые будут проводиться в честь столетия с момента официального окончания Первой мировой войны. Позднее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что достигнута договоренность о проведении встречи глав держав в Париже 11 ноября.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что Путин и Трамп могут встретиться в Хельсинки весной следующего года. До конца года президенты будут еще три раза пересекаться на международных мероприятиях - во Франции, на Восточноазиатском саммите в Сингапуре и на встрече "Большой двадцатки" в Аргентине.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялись первые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. По материалам Зеркало недели. Украина