У Києві розгорнули найдовший Державний прапор. Кожні 100 метрів прапора символізують рік незалежності України.

У Києві з нагоди Дня Державного прапора розгорнули найдовший український стяг - 2700 метрів. У святковому заході взяли участь учасники АТО, ветерани та представники громадськості, повідомляє Дарницька районна адміністрація.

"У всі часи, у всіх країнах, державний прапор був і залишається однією з найвищих і найбільш шанованих святинь. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, історії і сучасності. Під цим прапором наш народ ішов до проголошення незалежної України", - йдеться в заяві.

Кожні 100 метрів розгорнутого сьогодні прапора символізують 27 років незалежності України і приурочені 100-річчю відновлення української державності.

Прапор розгорнули на проспекті Бажана, від метро "Бориспільська" до "Позняків".

Нагадаємо, урочисте підняття державного прапора відбудеться сьогодні біля будівлі КМДА. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Державного прапора в Дніпрі.

Джерело: lb.ua