Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании отравления Скрипаля

Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца ). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять" - сказал министр журналистам во вторник в Киеве.

П.Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия. "Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.

В то же время П.Климкин на своей странице в микроблоге Twitter во вторник написал: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".

Как сообщалось, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила она, выступая перед членами парламента Великобритании.

Т.Мэй отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".

Правительство сделало вывод, основываясь также на информации о "предыдущих случаях политических убийств, заказанных российским правительством" и мнении британских властей, "что Россия видит в некоторых перебежчиках мишени для убийства", добавила премьер-министр.