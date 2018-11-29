Украина потребует закрыть Босфор для российских кораблей - Воронченко

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко заявил о намерении Украины просить закрытия пролива Босфор для прохода российскими кораблями из-за агрессии РФ в Керченском проливе. Во время выступления на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве Воронченко выразил уверенность, что мир примет решение по сложившейся ситуации.

"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина... В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно п. 19-й, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал командующий ВМС. По материалам: Интерфакс-Украина