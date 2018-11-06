Украинская армия в топ-10 престижного рейтинга

По версии ресурса Global Firepower, Украина с оборонным бюджетом менее $5 млрд замыкает европейский топ-10

По данным ресурса Global Firepower, который анализирует мощь армий стран мира, по состоянию на середину осени 2018 года Вооруженные Силы Украины заняли десятое место в рейтинге сильнейших в Европе.

Об этом пишет издание Business Insider

Отмечается, что в ответ на масштабные учения НАТО Trident Juncture в Норвегии, "Россия решила продемонстрировать и свою военную мощь". С 1 по 3 ноября ВМС РФ провел серию пусков ракет в Норвежском море.

В этой связи Business Insider опубликовал список из 25 сильнейших армий стран Европы. Несмотря на членство в НАТО и внушительное военное присутствие в Европе, в список не вошли США.

При составлении рейтинга в учет брались такие факторы, как географическое положение страны, ее логистические возможности, количество природных ископаемых и промышленное развитие.