В Париж входят войска и полицию

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о вводе в Париж дополнительных силы армии и полицейский подразделений, которые должны помешать протестующим под акцией "желтые жилеты". Об этом сообщает Бизнес.Медиа со ссылкой на источник.

"Ожидается, что протестующие снова захватят Елисейские поля и будут буянить в центре Парижа. На столичную полицию судя по всему надежд немного, раз потребовалось подкрепление и участие военных. Противники Макрона уже обвиняют правительство в намерении использовать армию против французского народа",- говорится в сообщении.

Во французских СМИ пресса заявляет, что источники в правительстве заявляют, что существует угроза путча и свержения действующей власти.

Также профсоюз Vigi призвал всех входящих в него сотрудников МВД Франции объявить бессрочную забастовку и примкнуть к протесту движения "желтых жилетов", начиная с субботы. Об этом говорится в заявлении на странице профсоюза в Facebook.

"Требования, которые выдвигает движение "желтых жилетов", касаются всех нас. Пришло время организоваться легально и выразить солидарность с ними. Как следствие, наш профсоюз подал предварительную заявку на проведение бессрочной забастовки, начиная с субботы, 8 декабря. Нас принимают за наемников, увеличив нам премии за переработки с 1 декабря, однако они не компенсируют принятых правительством решений", - подчеркивает профсоюз, приводя в пример рост цен на топливо, рост налогов, а также неоплаченные переработки в прошлом. Призыв касается административных, технических и научных сотрудников МВД, а также работников столовой.

Напомним, что акции "жёлтых жилетов" в Франции охватили страну 17 ноября, зародившись в социальных сетях. Этот протест стал реакцией на рост цен на бензин и дизельное топливо. За несколько недель движение стало более широким протестом против социального неравенства.

"Желтые жилеты" добились прекратить рост налогов на топливо лишь положило начало движению. По мере того, как протесты не утихают, список требований лишь растёт. По материалам

Бизнес.медиа