В России решили наградить пограничников за захват украинских кораблей

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил о планах представить к награде пограничников ФСБ, которые 25 ноября атаковали корабельную группу ВМС ВСУ, захватили два катера и буксир и взяли в плен украинских военнослужащих. Предложения о награждении поручено представить думскому комитету по безопасности, сообщает "Русская служба Би-Би-Си".

По словам Володина, все фракции Думы считают действия российских пограничников "безупречными" и "эффективными". Спикер нижней палаты российского парламента выразил уверенность, что атака украинских кораблей якобы соответствовала "всем международным нормам и правилам".

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев внесет предложения о награждении пограничников на следующем заседании Госдумы в среду, 5 декабря.

Ранее за акт агрессии против украинских кораблей российских пограничников похвалил президент РФ Владимир Путин.

"Они выполнили свой воинский долг, приказ... Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд", - заявил Путин 28 ноября.

На пресс-конференции по итогам Саммита G20 в Буэнос-Айресе президент РФ повторно озвучил это утверждение, обвинив украинских моряков в "наглом нарушении государственной границы".

Напомним, подконтрольные России "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 пленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Позже украинских моряков вывезли с аннексированного Крыма в Москву. На данный момент большинство украинцев находятся в московском СИЗО Лефортово. Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".

Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными. По материалам Зеркало недели. Украина

25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате этого несколько украинцев получили ранения.

В связи с российской агрессией в Керченском проливе 26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон об введении военного положения вступил в силу 28 ноября.