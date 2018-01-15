В Украине во вторник, 15 января, пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

"Небольшой снег, только в большинстве западных, ночью и в северных областях без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 10- 15° мороза, в восточных и южных областях местами 7-9° мороза; днем 2-7° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны около 0°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве ночью осадков не ожидается, днем будет идти небольшой снежок. Температура ночью -12-14° мороза, днем -4...-6°.

16 января во Львове ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью -10...-12°, днем -1...-3°.

В ближайшие сутки в Одессе ждем снег. Температура ночью -5...-7°, днем 0...-2°.

В Днипре прогнозируется небольшой снег. Температура ночью -8...-10°, днем -4...-6°.

Во вторник в Харькове небольшой снег. Температура ночью -7...-9°, днем - 5...-7°. Читайте также: Нынешняя зима будет теплее нормы - климатологи

Ближайшей ночью в Карпатах без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью -12...-17°, днем -3...-8°.