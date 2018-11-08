Вблизи одной из воинских частей в городе Бахмут задержали неизвестного, который запускал беспилотник над военной частью

В Донецкой области возле военной части разоблачили мужчину, который запускал БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

"Вчера, 7 ноября, около 20 часов вблизи одной из воинских частей в городе Бахмут, дежурной сменой отмечен пролет беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА, где удалось задержать лицо на автомобиле, управлявшего беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА.

Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.

Напомним, в Хмельницкой области возле военной части задержали подозрительного мужчину. Незнакомца за рулем автомобиля обнаружили вблизи технической территории.