Воздушные силы Украины приведены в повышенную боевую готовность

В связи с провокацией со стороны Воздушно-Космических сил Российской Федерации (ВКС РФ), которые произошли в четверг, 22 марта, силы Воздушные силы (ПС) стране приведены в боевую готовность. Об этом говорится в сообщении штаба ВС в Facebook. "Обнаружив угрозу со стороны страны агрессора все определены силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации. Воздушные силы Вооруженных сил Украины несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении. Отмечается, что 22 марта уже второй раз за месяц зафиксировано провокационные действия со стороны ВКС России вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и Республики Турция", - сообщили в Воздушных силах Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов. "Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в Воздушных силах и с целью отработки условного блокады пролива Босфор", - добавили в ВС.

