Все 24 украинских моряка будут этапированы в СИЗО Москвы

Все 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников СБУ, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересеченние границы Российской Федерации, будут отправлены из Крыма в СИЗО Москвы. Об этом Крыминформу сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, - пердает Керчь.ФМ.

"Все моряки и сотрудники СБУ будут переведены в Москву. Дело ведется на самом высоком уровне целой группой из московских и крымских следователей", - сказала Лубина.

Она также уточнила, что пока остается неясным, где будут проводиться судебные заседания по делам украинских военнослужащих: в Москве или в Крыму.

Двое раненных моряка и сотрудник СБУ до вчерашнего дня находились в Керченской больнице, однако накануне были выписаны и переведены в симферопольское СИЗО. По материалам Керчь.ФМ