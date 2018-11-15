ВСУ передали танки, броневики и "Стугны" с "Корсарами"

"Киевский бронетанковый завод" передал Вооруженным силам Украины 70 единиц вооружения и техники - как новые образцы, так и модернизированные. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что военные получили модернизированные танки Т-72, новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также 82-мм минометы украинского производства.

Как рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, танк Т-72 прошел глубокую модернизацию, что позволяет эффективно использовать его в условиях современного боя.

"Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения. Мощные, эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы производства КБ "Луч" известны далеко за пределами нашей страны и пользуются большим спросом на внешних рынках вооружений", - заявил он и подчеркнул, что украинские ПТРК не уступают не только российским, но и европейским и американским аналогам.

Как рассказывал Турчинов, ВСУ получили в течение 2018 года 3500 единиц вооружений и техники, из которых более 2000 единиц - новое и модернизированное вооружение. Он считает, что это адекватный ответ на военную агрессию России.

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