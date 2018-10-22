ВСУ приняли на вооружение "Ольху" и получат ее в середине 2019г

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новую отечественную реактивную систему залпового огня с корректируемым 300-мм боеприпасом "Ольха" и вскоре начнется ее серийное производство.

"Ракетный комплекс "Ольха" взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство. Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной странице Кабинета министров и органов исполнительной власти Украины в соцсети Facebook.

Таким образом, говорится в информации, Вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.

"Ольха" (укр. Вiльха) — украинский проект по созданию реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч".

Как сообщалось, в декабре 2017 года ракетный комплекс "Ольха" прошел успешные испытания. Тогда президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно быть налажено производство новейших ракет комплекса "Ольха".

11 апреля 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" начались на юге Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

А.Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. По словам секретаря СНБО, эти испытания стали "финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников". "Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также сообщил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

25 апреля по итогам завершающих испытаний "Ольхи" президент Украины поставил задачу начать его серийное производство уже в 2018 году.