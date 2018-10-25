За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции наших войск, 2 раненых

На протяжении прошлых суток, 24 октября, российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс- центр штаба ООС.

"Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вольное, Катериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Вольный на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно отвечали.

В штабе отдельно отметили, что вражеские мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.

За текущие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутового. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По материалам Газета "День"