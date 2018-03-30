За время проведения АТО на Донбассе ранены более 13 тыс. украинских военных

За время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе ранены более 13 тыс. украинских военных. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время сборов паралимпийской сборной. "Украина сейчас переживает очень непростые времена. Украинцы защищают свою землю от российского агрессора, украинцы хоронят своих героев, более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне, они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи", - подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 29 марта, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе боевики российско-оккупационных войск совершили 57 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, трое украинских военнослужащих пострадали. Двое украинских защитников получили ранения, еще один - боевое травмирование. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях, им оказана необходимая медицинская помощь

