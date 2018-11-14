Заболеваемость корью в Украине за неделю выросла на 35%

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за последнюю неделю заболеваемость корью в Украине выросла на 35%. Единственный способ остановить вспышку кори - вакцинация. В зоне особой опасности - дети 5-9 лет (почти 32% всех детей).

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за неделю корью заболели 1 682 человека (506 взрослых и 1 176 детей), то есть на 35% больше, чем на прошлой неделе. С начала года корью заболели 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), а от осложнений кори умерли 15 (4 взрослых и 11 детей)", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Львоской области: всего 7845 человек: 2276 взрослых и 5569 детей. Чуть меньше больных в Ивано- Франковской (3816 человек: 1020 взрослых и 2796 детей), Закарпатской (3582 человека: 695 взрослых и 2887 детей) , Одесской (2567 человек: 1279 взрослых и 1288 детей) областях, Киеве (2445 человек: 1505 взрослых и 940 детей) и Тернопольской (2265 человек: 810 взрослых и 1455 детей) областях.

На текущий момент во Львове занятия приостановили уже в четырех школах.

Отметим, это уже не первая вспышка кори с начала осени. Ранее сообщалось о массовой заболеваемости учащихся учебных заведений Винницкой, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Обычно большинство из них не привиты от кори.

Из-за вспышки заболевания в Украине в Минздраве решили изменить нормативно- правовую базу, чтобы взрослые в группе риска могли делать бесплатные прививки от кори вакцинами, закупленными на национальном уровне. По материалам Зеркало недели. Украина