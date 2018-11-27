Задержанных украинских военных разделили на три группы

Адвокат Эдем Семедляев заявил, что моряков разделили на три группы, одну из которых оккупационный суд Симферополя будет судить сегодня, вторую - завтра

В "суд" доставили всех украинцев, кроме тех, кто проходит лечение в Керчи, передает "ДС" со ссылкой на "ФОКУС".

Адвокат также добавил, что "судебное заседание" по делу захваченных в плен украинских моряков перенесли на 14:00 27 ноября.

По группе раненых моряков известно, что "суд" будет проходить в Керчи.

В свою очередь "крымский омбудсмен" Людмила Лубина заявила, что задержанные моряки содержались на территории воинской части на востоке Крыма, пишет "Интерфакс".

"Они находились на гауптвахте, на территории воинской части", - сказала Лубина журналистам во вторник в здании Киевского районного "суда" Симферополя.

По ее словам, сегодня, 27 ноября, "суд" планирует избрать меру пресечения для 12 моряков. Еще девятерых привезут в суд, скорее всего, в среду. Три раненых моряка находятся в больнице.

Лубина уточнила, что если "суд" примет решение об аресте моряков, то они будут содержаться в СИЗО Симферополя.

Ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что будет способствовать доступу к захваченным после атаки на украинские корабли морякам.

Напомним, 25 ноября пограничный корабль Российской Федерации протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, который совершал плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь.