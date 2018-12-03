Захваченным Россией украинским морякам предъявлены обвинения

Морякам ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины, захваченным российскими силовиками близ Керченского пролива, предъявлено обвинение в незаконном пересечении "российской границы"

Об этом сегодня сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов, передает "ДС" со ссылкой на ТАСС.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", - сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко.

Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. "Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", - добавил адвокат.

Также, по его словам, "волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи".

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. По материалам DsNews