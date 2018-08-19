Зенитная установка "Бук" влетела в офисный центр на Подоле. Фото

В Киеве после репетиции парада ко Дню независимости зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра Astart, по адресу Ярославская, 58, что на углу Набережно-Крещатицкой и Нижнего Вала.

Водитель комплекса не рассчитал габариты машины и на повороте въехал в угол здания. В результате происшествия никто не пострадал. С фасада отлетело несколько кусков плитки.

Зрители отошли подальше, не зная, вооружена ли установка боевыми ракетами. Позже военный объяснил, что снаряды не были боевыми. Видео произошедшего инцидента выложил на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Лещенко.

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Ранее появилось видео репетиции парада ко Дню независимости 24 августа. 1 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости". Военный парад состоится 24 августа в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости. Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия возложено на министра обороны Степана Полторака.