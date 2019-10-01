Американский актер Том Круз встретился с Зеленским в Киеве

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.

Об этом Офис Президента сообщает в Facebook.

Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером. Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино. Читайте также: Артистов, которые поддерживают агрессию РФ, нельзя пускать в Украину - Бородянский

Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, снимающим фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей. По материалам Укринформ.