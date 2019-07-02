Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ - есть погибшие, раненые.

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Двое погибли, еще двое ранены.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: пять раз вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия; трижды рядом Авдеевки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем; три раза в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и автоматических гранатометов; окраине Лебединского - с 120 мм миномета; неподалеку Опытного - из крупнокалиберного пулемета; рядом с Песками - из подствольного гранатомета;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции наших защитников были обстреляны 10 раз: вблизи Новоалександровки - с миномета калибра 120 мм; три раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов; район населенного пункта Зайцево - с миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; дважды около Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом населенного пункта Новгородское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

По материалам ICTV Факти