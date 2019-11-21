Боевики в темноте перемещают вооружения на новые позиции - разведка

В темное время суток боевики перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

"В темное время суток скрыто перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения. При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу. Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.