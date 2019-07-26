ЦИК обработала 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:05 26 июля обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

Согласно информации, лидерами парламентских выборов являются: партия "Слуга народа", которая набирает 43.16%; партия "Оппозиционная Платформа - За жизнь" - 13.05%; партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.18%; партия "Европейская Солидарность" - 8.10%; партия "Голос" - 5.82%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер, необходимый для прохода в состав украинского парламента.

Стоит напомнить, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля.