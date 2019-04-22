ЦИК завершает обработку протоколов - осталось менее одного процента

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14.30 понедельника обработала 99,03% электронных протоколов подсчета голосов во время повторного голосования на очередных выборах Президента Украины.

По результатам обработки 99,03% е-протоколов лидирует Владимир Зеленский, при котором свои голоса отдали 73,22% избирателей. Об этом сообщает " Укринформ " со ссылкой на данные ЦИК.

Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

Напомним, что по данным "Национального экзит-пола", за Владимира Зеленского проголосовали 73,2% респондентов, опрошенных на выходе из избирательных участков . За действующего президента Петра Порошенко - 25,3%. Испортили бюллетень 1,5%. По материалам IPress.ua