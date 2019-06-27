Депутаты Дружковского горсовета вышли из "Оппоблока" и создали группу "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Депутаты Дружковского горсовета вышли из фракции "Оппозиционного блока" и создали депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Представители новосозданного объединения считают "Оппозиционный блок" предателями и выступают против выдвижения от этой политсилы Бориса Колесникова кандидатом в народные депутаты по 49 округу, в который входит Дружковка.

Свою поддержку большинство Дружковского горсовета выразило мэру города, кандидату в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерию Гнатенко.

"Сегодня 21 из 28 зарегистрированных на сессии горсовета депутата, входившие ранее в состав фракций партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и БПП "Солидарность", вышли из своих фракций и объявили о создании единой депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщила секретарь горсовета Дружковки Ирина Бучук.

Таким образом, "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала в Дружковском горсовете депутатское большинство - в нее входят 21 из 36 депутатов городского совета.

"На президентских выборах абсолютное большинство жителей Дружковки проголосовали за Юрия Бойко. Сегодня люди поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь", которая выдвинула по нашему 49 округу мэра города Валерия Гнатенко - его поддерживает и депутатский корпус. В наших глазах и в глазах избирателей Дружковки "Оппоблок" - предатели, из-за которых Юрий Бойко не вышел во второй тур президентских выборов", - заявил депутат Дружковского горсовета Владимир Григоренко.

Мэр города убежден, что только сильная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" сможет вернуть мир и обеспечить возрождение Донбасса и всей Украины.

"В президентской гонке Юрий Бойко лидировал на Донбассе. И я уверен, что его партия получит высокие результаты и на выборах в парламент. Программа "Оппозиционной платформы - За жизнь" близка и понятна нашим жителям, депутаты сделали правильный шаг", - подытожил Валерий Гнатенко. По материлам 112.ua