Дмитрий Разумков предложил сначала дождаться официальных результатов выборов

Первый номер партийного списка партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков с самого утра прибыл на избирательный участок, чтобы проголосовать. Перед тем, как сделать свой выбор Разумков пообщался с журналистами.

Главный вопрос, который интересовал представителей масс-медиа, как будет формироваться новое правительство. Отвечая на этот вопрос, Дмитрий Разумков отметил, что нужно сначала дождаться официальных результатов выборов и только тогда уже делиться своими соображениями на этот счет. В то же время, Разумков добавил, что, учитывая огромный рейтинг президента, есть все основания ожидать неплохой результат его политической силы.

По словам Дмитрия Разумкова, вопрос стоит не в должностях, а в том, насколько представители его политической силы смогут реализовать запросы украинского общества и восприятия людей тех или иных политических инициатив. Люди сформируют Верховную Раду, после этого будет избран премьер- министр, а сам Кабмин уже будет формироваться не по принципу "свой - чужой", а по принципу профессионализма.