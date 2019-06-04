Экс-глава Нацполиции порекомендовала Авакову подать в отставку

В связи с гибелью пятилетнего мальчика, застреленного полицейскими на Киевищине, глава МВД Арсен Аваков должен подать в отставку

Об этом заявила бывший руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, информирует "ДС" со ссылкой на BBC Украина.

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла. То, что произошло, и информация, которую я читала вчера и сегодня - для меня это шок", - заявила она.

Комментируя критику реформы полиции, которая в последние дни раздается со многих сторон, Хатия Деканоидзе отметила, что не считает изменения, которые понесли правоохранительные органы, полноценной реформой.

"Я не думаю, что это вообще реформа, ведь всякая реформа, которая является незавершенной, является полуфабрикатом, а не реформой", - говорит бывшый руководитель Нацполиции.

По ее словам, с 2015-2016 годов, когда в Украине заработала патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

"Нереформированная Генпрокуратура, реформированная Служба безопасности, криминальная полиция ... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - говорит Деканоидзе.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они докажут реформу правоохранительной системы до конца.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 2015 по 2016 год, после своей отставки вернулась в Грузию.

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня. 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение, он был направлен в медучреждение Киева.

Что известно об убийстве 5-летнего мальчика полицейскими

Основная версия трагедии состоит в том, что ребенка случайно ранили работники полиции, которые, будучи в состоянии алкогольного, во внерабочее время стреляли по жестяным банкам недалеко от места, где гулял мальчик.

В понедельник, 3 июня, после смерти пятилетнего мальчика, раненного полицейскими в Переяславе-Хмельницком, активисты пришли под здание МВД в центре Киева, требуя отставки Авакова.

Также сообщалось, что начальник управления Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке в связи с убийством правоохранителями пятилетнего мальчика.

Обоих подозреваемых - Владимира Петровца и Ивана Приходько - арестовали сроком на два месяца. По материалам DsNews