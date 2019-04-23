Епископ РПЦ Патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах

Епископ Русской православной церкви Патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Уважаемый Владимир Александрович! Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины", - говорится в сообщении.

В поздравлении московского патриарха указано, что народ Украины, который поддержал кандидатуру Зеленского, связывает с ним большие надежды на изменения жизни к лучшему.

Патриарх отметил, что Зеленскому дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений.

По его словам, обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге. По материалам 112.ua