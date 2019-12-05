Ермак: Украина построит на Донбассе стену, если переговоры в Париже провалятся

В Офисе президента озвучили свой план на случай своего неудачной встречи во Франции.

Помощник президента Украины Андрей Ермак выступил с весьма необычным предложением. По его словам, если переговоры "нормандской четверки" не принесут необходимого результата, то Киев займется строительством стены на Донбассе, которая отгородит контролируемые территории от неконтролируемых. Об этом сообщили Рейтер.

- В этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться. К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта, - заявил Ермак.

По его словам, Минские договоренности устарели в том виде, в котором они существуют сегодня, поэтому план по урегулированию конфликта на Донбассе нуждается в обновлении.

Переговоры в Париже с участием Германии, Франции, России и Украины пройдут 9 декабря в Париже. Тем временем в Минске уже прошла последняя встреча Трехсторонней контактной группы перед переговорами "нормандской четверки". Украина и Россия договорились о финальном обмене заключенными.

В октябре 2016 года участники "нормандской четверки" приняли Дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе, которая состоит из 30 пунктов, включая особый статус Донбасса и обмен заложников по схеме "всех на всех". В итоге, все эти пункты так и не были выполнены по сегодняшний день.

Уже в 2018 году переговоры по Украине прошли в Аахене, однако на них отсутствовал лидер России Владимир Путин. С тех пор все общение глав Германии, Франции, России и Украины проводилось только в телефонном формате.

9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России попытаются согласовать то, что им не удавалось все предыдущие четыре года - дорожную карту выполнения Минских соглашений. По материалам КП в Украине.